В Сирии боевики готовятся к свержению Асада

Боевики в Сирии захватили несколько городов и уже находятся на подходе к Дамаску, откуда готовятся сделать большой шаг для свержения сирийского лидера Башара Асада.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такую позицию изложил избранный президент США Дональд Трамп.

По его словам, Соединенные Штаты не должны вмешиваться в ситуацию в Сирии, это не американская война, написал он на своей странице в Truth Social.