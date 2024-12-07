https://news.day.az/world/1713606.html Сирийская оппозиция вошла в пригороды Дамаска - ВИДЕО Сирийская оппозиция вошла в пригороды Дамаска Местное население встречает оппозиционные силы фейерверками, передает Day.Az. Асаду остались считанные часы. По некоторым данным, он уже давно покинул Сирию.
Сирийская оппозиция вошла в пригороды Дамаска - ВИДЕО
Сирийская оппозиция вошла в пригороды Дамаска
Местное население встречает оппозиционные силы фейерверками, передает Day.Az.
Асаду остались считанные часы. По некоторым данным, он уже давно покинул Сирию.
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