Сирийская оппозиция вошла в пригороды Дамаска

Сирийская оппозиция вошла в пригороды Дамаска

Местное население встречает оппозиционные силы фейерверками, передает Day.Az.

Асаду остались считанные часы. По некоторым данным, он уже давно покинул Сирию. 