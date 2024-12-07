В Париже проходит церемония открытия Нотр-Дама - ВИДЕО
В Париже проходит торжественная церемония открытия восстановленного собора Парижской Богоматери.
Как передает Day.Az, реконструкция, начавшаяся после разрушительного пожара 2019 года, продолжалась пять лет.
На мероприятии присутствовали мировые лидеры, включая президента Франции Эммануэля Макрона, избранного президента США Дональда Трампа, президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, британского принца Уильяма, миллиардера Илона Маска, премьер-министра Италии Джорджу Мелони и президента Украины Владимира Зеленского.
Открытие собора ознаменовалось торжественным звоном колоколов. Двери для первых посетителей распахнул архиепископ Лоран Ульриш, сопровождаемый религиозной процессией.
Пожар, случившийся 15 апреля 2019 года, уничтожил шпиль и часть крыши собора. Борьба с огнем продолжалась 12 часов. Виновниками трагедии могли стать неисправная электропроводка или непотушенная сигарета. Недавно колокола Нотр-Дама вновь зазвучали, символизируя возрождение исторической святыни.
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