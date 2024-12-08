https://news.day.az/world/1713611.html Ливан закрыл погранпереход на границе с Сирией Власти Ливана временно закрыли КПП "Эль-Маснаа" на границе с Сирией. Об этом передает телеканал Al Mayadeen, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. По его информации, движение будет приостановлено в оба направления.
Ливан закрыл погранпереход на границе с Сирией
Власти Ливана временно закрыли КПП "Эль-Маснаа" на границе с Сирией.
Об этом передает телеканал Al Mayadeen, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его информации, движение будет приостановлено в оба направления.
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