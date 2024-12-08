https://news.day.az/world/1713611.html

Ливан закрыл погранпереход на границе с Сирией

Власти Ливана временно закрыли КПП "Эль-Маснаа" на границе с Сирией. Об этом передает телеканал Al Mayadeen, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. По его информации, движение будет приостановлено в оба направления.