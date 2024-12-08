Вооруженные формирования устанавливают контроль над Хомсом

Боевики вооруженных формирований якобы прочесывают город Хомс (административный центр одноименной провинции в центральной части страны) и его окрестности, устанавливая контроль над его территориями.

С таким утверждением выступил катарский телеканал Al Jazeera, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, террористам якобы удалось освободить из городской тюрьмы около 3,5 тыс. заключенных.

Ранее сирийская радиостанция Sham FM сообщила, что подразделения сирийской армии перегруппировали свои силы в районе города Хомс.

Минобороны арабской республики со своей стороны информацию о проникновении боевиков в город Хомс опровергло. Согласно заявлению ведомства, обстановка в Хомсе безопасная, "вооруженные силы развернуты вокруг города и размещены на неприступных оборонительных линиях, усиленных различными видами вооружений".