США потратят сотни млрд. на оборону

Бюджет Пентагона в 2025 году составит $841 млрд.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин.

Бюджет Пентагона составляет $824 млрд. "Мы готовы увеличить наши траты на оборону в 2025 финансовом году более чем на $100 млрд по сравнению с 2021 годом. Последний Закон о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону предусматривает исторические $841 млрд на финансирование Министерства [обороны США]. Это поможет обеспечить, чтобы американские военные оставались самой мощной боевой силой в мире", - сказал он на форуме, организованном президентским фондом имени Рональда Рейгана.

По словам Остина, подобный бюджет позволит противостоять угрозам, которые, как утверждает глава Пентагона, исходят от Китая, России, Ирана, КНДР, а также террористических организаций.