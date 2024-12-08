Дамаск пал

Оппозиционные силы установили контроль над сирийской столицей Дамаском.

Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал Al Hadath.

По его сведениям, правительственные силы отходят из столицы республики, повстанцы достигли центральной площади Омейядов в Дамаске и захватили штаб-квартиру сирийского государственного телевидения.

Президент Сирии Башар Асад покинул Дамаск на фоне событий в республике, его самолет улетел в неизвестном направлении, сообщает агентство Reuters со ссылкой на двух офицеров сирийской армии.

Тем временем премьер-министр Мухаммад Гази Аль-Джалали заявил, что готов передать власть в стране мирным путем и будет сотрудничать с любым руководством, которое выберет народ.