https://news.day.az/world/1713629.html В Сирии продолжается разрушение памятников Хафезу Асаду - ВИДЕО Памятники Хафезу Асаду продолжают разрушать в Сирии. Как сообщает Day.Az, соответствующие кадры были опубликованы в Телеграм. На видео запечатлен процесс сноса памятника отцу президента Сирии Башара Асада, который состоялся этой ночью в Хомсе.
В Сирии продолжается разрушение памятников Хафезу Асаду - ВИДЕО
Памятники Хафезу Асаду продолжают разрушать в Сирии.
Как сообщает Day.Az, соответствующие кадры были опубликованы в Телеграм.
На видео запечатлен процесс сноса памятника отцу президента Сирии Башара Асада, который состоялся этой ночью в Хомсе.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре