В Сирии продолжается разрушение памятников Хафезу Асаду

Памятники Хафезу Асаду продолжают разрушать в Сирии.

Как сообщает Day.Az, соответствующие кадры были опубликованы в Телеграм.

На видео запечатлен процесс сноса памятника отцу президента Сирии Башара Асада, который состоялся этой ночью в Хомсе.