https://news.day.az/world/1713639.html Сирийцы расхаживают по резиденции Башара Асада - ВИДЕО Телеканал "Аль-Арабия" показал кадры из Дамаска, на которых сирийцы свободно прогуливаются по резиденции "Зистам аль-Каср" президента Башара Асада. Как сообщает Day.Az, видео было опубликовано в Телеграм.
Сирийцы расхаживают по резиденции Башара Асада - ВИДЕО
Телеканал "Аль-Арабия" показал кадры из Дамаска, на которых сирийцы свободно прогуливаются по резиденции "Зистам аль-Каср" президента Башара Асада.
Как сообщает Day.Az, видео было опубликовано в Телеграм.
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