Сирийцы расхаживают по резиденции Башара Асада

Телеканал "Аль-Арабия" показал кадры из Дамаска, на которых сирийцы свободно прогуливаются по резиденции "Зистам аль-Каср" президента Башара Асада.

Как сообщает Day.Az, видео было опубликовано в Телеграм.