https://news.day.az/world/1713644.html Самолет Асада пропал с радаров Самолет президента Сирии Башара Асада исчез с радаров. Как сообщает Day.Az, данные сервиса Flightradar 24 подтверждают исчезновение самолета. Ранее сообщалось, что сирийский правительственный самолет вылетел из аэропорта Дамаска.
Самолет Асада пропал с радаров
Самолет президента Сирии Башара Асада исчез с радаров.
Как сообщает Day.Az, данные сервиса Flightradar 24 подтверждают исчезновение самолета.
Ранее сообщалось, что сирийский правительственный самолет вылетел из аэропорта Дамаска.
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