Самолет Асада пропал с радаров

Самолет президента Сирии Башара Асада исчез с радаров.

Как сообщает Day.Az, данные сервиса Flightradar 24 подтверждают исчезновение самолета.

Ранее сообщалось, что сирийский правительственный самолет вылетел из аэропорта Дамаска.