https://news.day.az/world/1713649.html Премьер-министр Сирии под конвоем оппозиции в Дамаске - ВИДЕО Премьер-министр Сирии Мухаммад аль-Джалали находится под конвоем оппозиции в Дамаске. Как сообщает Day.Az, соответствующие кадры были опубликованы в Телеграм. Руководство оппозиции заявило, что все чиновники должны продолжать исполнять свои обязанности до формирования нового правительства.
Премьер-министр Сирии под конвоем оппозиции в Дамаске - ВИДЕО
Премьер-министр Сирии Мухаммад аль-Джалали находится под конвоем оппозиции в Дамаске.
Как сообщает Day.Az, соответствующие кадры были опубликованы в Телеграм.
Руководство оппозиции заявило, что все чиновники должны продолжать исполнять свои обязанности до формирования нового правительства.
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