Премьер-министр Сирии под конвоем оппозиции в Дамаске

Премьер-министр Сирии Мухаммад аль-Джалали находится под конвоем оппозиции в Дамаске.

Как сообщает Day.Az, соответствующие кадры были опубликованы в Телеграм.

Руководство оппозиции заявило, что все чиновники должны продолжать исполнять свои обязанности до формирования нового правительства.