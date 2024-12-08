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Премьер-министр Сирии под конвоем оппозиции в Дамаске - ВИДЕО

Премьер-министр Сирии Мухаммад аль-Джалали находится под конвоем оппозиции в Дамаске. Как сообщает Day.Az, соответствующие кадры были опубликованы в Телеграм. Руководство оппозиции заявило, что все чиновники должны продолжать исполнять свои обязанности до формирования нового правительства.