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Флаг сирийской оппозиции появился на консульстве в Стамбуле - ВИДЕО

Флаг Сирийской Арабской Республики был спущен с здания сирийского консульства в Стамбуле, а на его место был поднят флаг оппозиции. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.