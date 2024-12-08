Флаг сирийской оппозиции появился на консульстве в Стамбуле

Флаг Сирийской Арабской Республики был спущен с здания сирийского консульства в Стамбуле, а на его место был поднят флаг оппозиции.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.