Министры обороны Турции и США обсудили ситуацию в Сирии

Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Как сообщает в воскресенье Day.Az, об этом заявили в Министерстве национальной обороны Турции.

Отмечается, что стороны обсудили текущую ситуацию в Сирии.

Они также обменялись мнениями по региональным и международным вопросам обороны и безопасности.