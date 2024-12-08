https://news.day.az/world/1713699.html Министры обороны Турции и США обсудили ситуацию в Сирии Состоялся телефонный разговор между министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлером и министром обороны США Ллойдом Остином.
Министры обороны Турции и США обсудили ситуацию в Сирии
Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином.
Как сообщает в воскресенье Day.Az, об этом заявили в Министерстве национальной обороны Турции.
Отмечается, что стороны обсудили текущую ситуацию в Сирии.
Они также обменялись мнениями по региональным и международным вопросам обороны и безопасности.
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