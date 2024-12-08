Президент США внимательно следит за ситуацией в Сирии

Президент США Джо Байден и его команда внимательно следят за развитием событий в Сирии.

Как передает Day.Az, об этом заявил официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Шон Саветт в своем аккаунте в соцсети X.

Саветт охарактеризовал текущие события в Сирии как "чрезвычайные". Он подчеркнул, что президент США продолжает "поддерживать тесные контакты с региональными партнерами", следя за ситуацией.

В Сирии завершилось 61-летнее правление партии Баас, которая пришла к власти в 1963 году. Режим Башара Асада прекратил свое существование, когда антиправительственные формирования, выступающие против режима, вошли в столицу страны, Дамаск.