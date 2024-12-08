В Дамаске введен комендантский час

Вооруженная оппозиция, контролирующая Дамаск, ввела комендантский час в столице Сирии.

Как сообщает агентство Day.Az со ссылкой на сирийскую газету Al Watan, ограничения на передвижение вступили в силу с 16:00 (17:00 GMT) и будут действовать до 05:00 (06:00 GMT) следующего дня.

Отряды, которые взяли под контроль город, объявили себя "военной администрацией". Эти меры, включая ограничение передвижения, направлены на обеспечение безопасности и контроль за ситуацией в условиях нестабильности в стране.