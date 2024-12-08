https://news.day.az/world/1713732.html В Сирии рассказали о работе над немедленным началом переходного процесса Национальная коалиция оппозиционных и революционных сил (НКОРС) работает над немедленным началом переходного процесса в Сирии. Как передает Day.Az, об этом в разговоре с ТАСС заявил член политического комитета НКОРС Анас аль-Абда.
В Сирии рассказали о работе над немедленным началом переходного процесса
Национальная коалиция оппозиционных и революционных сил (НКОРС) работает над немедленным началом переходного процесса в Сирии.
Как передает Day.Az, об этом в разговоре с ТАСС заявил член политического комитета НКОРС Анас аль-Абда.
По его словам, коалиция ведет работу над реализацией резолюции 2254 Совета Безопасности ООН, чтобы "немедленно начать переходный период".
"Действующее правительство призвано продолжать исполнять свои обязанности, пока не начнется надлежащий переходный процесс", - сказал представитель НКОРС.
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