В Дамаске прекратилась стрельба

Стрельба в сирийской столице прекратилась, и с началом комендантского часа улицы Дамаска опустели.

Как передает Day.Az, очевидцы сообщили об этом агентству ТАСС, уточнив, что с введением комендантского часа, который будет действовать с 16:00 до 05:00 по местному времени, ситуация в городе значительно успокоилась.

Группировки, которые захватили власть в столице, объявили о введении этих ограничений в целях обеспечения порядка. На данный момент в городе наблюдается тишина, и на улицах практически нет людей.