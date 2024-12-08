https://news.day.az/world/1713744.html В Дамаске прекратилась стрельба Стрельба в сирийской столице прекратилась, и с началом комендантского часа улицы Дамаска опустели. Как передает Day.Az, очевидцы сообщили об этом агентству ТАСС, уточнив, что с введением комендантского часа, который будет действовать с 16:00 до 05:00 по местному времени, ситуация в городе значительно успокоилась.
В Дамаске прекратилась стрельба
Стрельба в сирийской столице прекратилась, и с началом комендантского часа улицы Дамаска опустели.
Как передает Day.Az, очевидцы сообщили об этом агентству ТАСС, уточнив, что с введением комендантского часа, который будет действовать с 16:00 до 05:00 по местному времени, ситуация в городе значительно успокоилась.
Группировки, которые захватили власть в столице, объявили о введении этих ограничений в целях обеспечения порядка. На данный момент в городе наблюдается тишина, и на улицах практически нет людей.
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