https://news.day.az/world/1713756.html

Кадры разграбленного дворца Асада в Дамаске - ФОТО

Обнародованы кадры из разграбленного дворца президента Сирии Башара Асада в Дамаске. Как передает Day.Az со ссылкой на Agence France-Presse, дворец был разграблен. Сообщается, что зал приемов дворца подожжен. Очевидцы сообщали о пожаре во дворце в одном из залов, но пожар был быстро потушен.