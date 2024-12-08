https://news.day.az/world/1713756.html Кадры разграбленного дворца Асада в Дамаске - ФОТО Обнародованы кадры из разграбленного дворца президента Сирии Башара Асада в Дамаске. Как передает Day.Az со ссылкой на Agence France-Presse, дворец был разграблен. Сообщается, что зал приемов дворца подожжен. Очевидцы сообщали о пожаре во дворце в одном из залов, но пожар был быстро потушен.
Кадры разграбленного дворца Асада в Дамаске - ФОТО
Обнародованы кадры из разграбленного дворца президента Сирии Башара Асада в Дамаске.
Как передает Day.Az со ссылкой на Agence France-Presse, дворец был разграблен.
Сообщается, что зал приемов дворца подожжен. Очевидцы сообщали о пожаре во дворце в одном из залов, но пожар был быстро потушен.
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