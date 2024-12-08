Кадры разграбленного дворца Асада в Дамаске

Обнародованы кадры из разграбленного дворца президента Сирии Башара Асада в Дамаске.

Как передает Day.Az со ссылкой на Agence France-Presse, дворец был разграблен.

Сообщается, что зал приемов дворца подожжен. Очевидцы сообщали о пожаре во дворце в одном из залов, но пожар был быстро потушен.