https://news.day.az/world/1713847.html

В Турции разбился военный вертолет - ВИДЕО

В районе Кечиборлу турецкой провинции Испарта произошла авария военного вертолета, который потерпел крушение вблизи автозаправочной станции (АЗС). Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, на место происшествия направлены бригады скорой помощи и спасателей. Подробности о причинах аварии и последствиях для экипажа пока не раскрыты.