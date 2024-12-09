Сильный снегопад и мороз накрыли Испанию

В эти выходные Испания пережила настоящий погодный шок. Арагон, Астурия, Балеарские острова, Кантабрия, Кастилия и Леон. Каталония, Галисия, Мурсия, Наварра, Страна Басков, Ла-Риоха и Валенсия по-прежнему находятся в опасной зоне из-за угрозы мощного снегопада, который начался в субботу и продлится до вторника, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Власти и метеорологи Государственного метеорологического агентства (AEMET) выпустили красные предупреждения о снеге для нескольких областей, включая районы между Овьедо и Леоном на северо-западе и Памплоной и Андоррой вблизи границы Испании и Франции. Чиновники предупредили о потенциально экстремальном или катастрофическом ущербе для людей и имущества и рекомендовали совершать только необходимые поездки.



Снежная буря при минусовой температуре вызвала спорадические перебои с электроснабжением. Некоторые горные перевалы и туннели закрыты. Задержано и отменено немало авиарейсов. Глубокий снег частично блокировал железнодорожные линии, отмечаются перебои в движении поездов.