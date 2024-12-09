https://news.day.az/world/1713932.html Австрия приостанавливает предоставление убежища сирийцам В Австрии будут приостановлены все процедуры предоставления убежища гражданам Сирии. Об этом сообщает газета Kronen Zeitung со ссылкой на источник в правительстве, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Австрия приостанавливает предоставление убежища сирийцам
В Австрии будут приостановлены все процедуры предоставления убежища гражданам Сирии. Об этом сообщает газета Kronen Zeitung со ссылкой на источник в правительстве, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным издания, в 2024 году убежище в Австрии попросили 12 500 сирийцев, в связи с этим несколько тысяч процедур находятся на этапе рассмотрения.
Рассмотрение заявок на убежище от сирийцев также приостановили в Германии.
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