Австрия приостанавливает предоставление убежища сирийцам

В Австрии будут приостановлены все процедуры предоставления убежища гражданам Сирии. Об этом сообщает газета Kronen Zeitung со ссылкой на источник в правительстве, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, в 2024 году убежище в Австрии попросили 12 500 сирийцев, в связи с этим несколько тысяч процедур находятся на этапе рассмотрения.

Рассмотрение заявок на убежище от сирийцев также приостановили в Германии.