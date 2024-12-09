Великобритания приостановит все программы помощи Грузии

Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми сообщил, что страна приостановит все программы помощи Грузии и ограничит взаимодействие с правительством республики. Об этом пишет Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В свете текущих событий Великобритания немедленно приостановит всю программную поддержку грузинского правительства, ограничит сотрудничество в области обороны и взаимодействие с представителями партии "Грузинская мечта"", - говорится в заявлении Лэмми.