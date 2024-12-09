https://news.day.az/world/1713998.html Великобритания приостановит все программы помощи Грузии Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми сообщил, что страна приостановит все программы помощи Грузии и ограничит взаимодействие с правительством республики. Об этом пишет Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Великобритания приостановит все программы помощи Грузии
Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми сообщил, что страна приостановит все программы помощи Грузии и ограничит взаимодействие с правительством республики. Об этом пишет Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"В свете текущих событий Великобритания немедленно приостановит всю программную поддержку грузинского правительства, ограничит сотрудничество в области обороны и взаимодействие с представителями партии "Грузинская мечта"", - говорится в заявлении Лэмми.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре