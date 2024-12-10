Трамп предложил Канаде и Мексике войти в состав США

Канада и Мексика могли бы стать новыми американскими штатами, заявил в воскресенье избранный президент США Дональд Трамп.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в интервью телекомпании NBC News.

"Мы субсидируем Канаду на сумму более $100 млрд в год, мы субсидируем Мексику почти на $300 млрд. Почему мы субсидируем эти страны? Если мы намерены субсидировать их, пускай становятся [новыми] штатами", - сказал он в интервью телекомпании NBC News.

25 ноября Трамп пообещал, что в первый день работы на посту президента 20 января 2025 года введет пошлины в размере 25% на все товары из Канады и Мексики в связи с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков. Помимо этого, он заявлял, что введет дополнительные пошлины в размере 10% на все товары из Китая в связи с тем, что в США якобы поступает в больших масштабах контрабанда наркотиков из КНР.