В США приостановили полеты конвертопланов Osprey

В США на 96 часов приостановили полеты конвертопланов Osprey по соображениям безопасности. Об этом пишет японское агентство Kyodo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Поводом для очередной приостановки полетов на таких судах стал инцидент на воздушной базе США Кэннон в Нью-Мексико 20 ноября, во время которого такой конвертоплан с восемью пассажирами чуть не разбился.

Osprey используются Силами самообороны Японии и спецназом США. По данным Kyodo, США уведомили Японию о решении приостановить полеты Osprey на фоне обеспокоенности общественности частыми крушениями таких судов. Вслед за Вашингтоном Токио также отменил полеты 14 находящихся в авиапарке страны конвертопланов.