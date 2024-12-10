В Берлине задержали более 200 активистов

Полиция Берлина задержала более 200 экоактивистов, устроивших акцию протеста вблизи отеля Adlon в центре Берлина, где проходит экономическая конференция по сжиженному природному газу (СПГ).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета Die Welt.

По информации издания, несколько радикальных экоактивистов облили зеленой краской боковой вход в отель Adlon, расположенный недалеко от Бранденбургских ворот. Краска попала на стеклянную дверь и тротуар. По меньшей мере четверо молодых людей сели перед входом в отель. "Остановите газовое лобби, чистый газ - это грязная ложь!" - говорится в сообщении радикального экологического движения Letzte Generation ("Последнее поколение") в соцсети X.

Во вторник утром экоактивисты, в том числе участники движения Letzte Generation, пытались заблокировать входы в тщательно оцепленный отель сидячими забастовками. Многие другие демонстранты в белых комбинезонах стояли на коленях напротив отеля. Правоохранители задержали 203 протестующих. Полиция установила личные данные активистов, а затем отпустила их. Кроме того, стражи порядка предъявили 152 уголовных обвинения в нарушении общественного порядка, 36 обвинений в принуждении и 4 обвинения в нанесении ущерба имуществу.

Десять полицейских получили легкие травмы. Двое демонстрантов были доставлены в больницу из-за переохлаждения.