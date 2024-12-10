США выделили Украине кредит на $20 млрд

Министерство финансов США объявило о выделении Украине кредита в размере $20 млрд с погашением за счет доходов от замороженных на Западе российских активов.

Как говорится в заявлении ведомства, кредит направляется в рамках инициативы стран Группы семи по предоставлению Киеву займа на $50 млрд. "Эти средства, оплаченные за счет доходов от замороженных активов России, обеспечат Украине критически важную поддержку <...>", - заявила министр финансов США Джанет Йеллен, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Она добавила, что Вашингтон намерен ужесточать санкции против России.

В октябре лидеры G7 приняли совместное заявление, в котором объявили о достижении договоренности относительно деталей предоставления Украине кредита на $50 млрд. Подчеркивалось, что займы "будут обслуживаться за счет будущих доходов от замороженных суверенных активов России в рамках правовых систем стран G7 и международного права". При этом США обязались взять на себя выделение Украине $20 млрд, а остальные $30 млрд будут направлены общими усилиями G7 и ЕС.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия обязательно ответит на воровство ее активов в Европе. Он подчеркнул, что Москва намерена организовать юридическое преследование причастных к этому. По мнению представителя Кремля, Европа пошла по худшему пути, решив использовать активы РФ для помощи Киеву.