Минэнерго США снизило прогноз цены Brent

Минэнерго США немного снизило прогноз средней стоимости нефти марки Brent в 2024 году до $80,49 с $80,95 за баррель.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом следует из отчета Управления энергетической информации (EIA) министерства.

В 2025 году цена Brent ожидается на уровне $73,58 за баррель против $76,06 за баррель в предыдущем прогнозе.

Кроме того, Минэнерго немного повысило прогноз по добыче нефти в стране на 2024 год на 10 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 13,24 млн б/с. Ожидаемые объемы добычи нефти в стране в 2025 году наоборот снижены на 10 тыс. б/с, до 13,52 млн б/с.