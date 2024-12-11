https://news.day.az/world/1714320.html Минэнерго США снизило прогноз цены Brent Минэнерго США немного снизило прогноз средней стоимости нефти марки Brent в 2024 году до $80,49 с $80,95 за баррель. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом следует из отчета Управления энергетической информации (EIA) министерства.
Минэнерго США снизило прогноз цены Brent
Минэнерго США немного снизило прогноз средней стоимости нефти марки Brent в 2024 году до $80,49 с $80,95 за баррель.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом следует из отчета Управления энергетической информации (EIA) министерства.
В 2025 году цена Brent ожидается на уровне $73,58 за баррель против $76,06 за баррель в предыдущем прогнозе.
Кроме того, Минэнерго немного повысило прогноз по добыче нефти в стране на 2024 год на 10 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 13,24 млн б/с. Ожидаемые объемы добычи нефти в стране в 2025 году наоборот снижены на 10 тыс. б/с, до 13,52 млн б/с.
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