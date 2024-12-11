Почему Трамп не ведет переговоры по Украине?

Избранный президент США Дональд Трамп до вступления в должность 20 января не может вести официальные переговоры с лидерами иностранных государств, в том числе по поводу конфликта в Украине. С таким разъяснением пришлось выступить премьер-министру Венгрии Виктору Орбану после встречи с Трампом в его поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида.

Орбан побывал у него в гостях в понедельник, а на следующий день журналисты спросили главу венгерского правительства, как прошли его переговоры. "Это были не переговоры, потому что Трамп еще не вступил в должность президента. Когда он вступит, будут переговоры, а пока это была просто беседа", - ответил премьер. Видеозапись краткого общения с прессой он разместил на своей странице в Facebook .

Орбан пояснил, что в соответствии с американским законодательством избранному президенту до инаугурации 20 января не разрешается вести какие-либо переговоры от имени Соединенных Штатов. "Пока он не в том положении, чтобы вести переговоры по вопросу о прекращения огня [в Украине] из-за очень строгих юридических правил в США, но я думаю, что, когда 20 января он вступит в должность, эффект от этого будет положительным", - добавил премьер-министр.