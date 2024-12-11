https://news.day.az/world/1714425.html Трамп желает подорожания биткоина - Пол Манафорт - ВИДЕО Дональд Трамп "будет очень сосредоточен на цене биткоина" и хотел бы, чтобы его цена достигла 150000 долл. в начале его президентства. Как передает Day.Az, об этом в интервью американским СМИ заявил бывший руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт
Трамп желает подорожания биткоина - Пол Манафорт - ВИДЕО
Дональд Трамп "будет очень сосредоточен на цене биткоина" и хотел бы, чтобы его цена достигла 150000 долл. в начале его президентства.
Как передает Day.Az, об этом в интервью американским СМИ заявил бывший руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт
"Те, кто прославляет биткойн стоимостью 100000 долларов, вскоре вы будете отмечать гораздо большие суммы", - заявил Манафорт.
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