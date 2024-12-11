Трамп желает подорожания биткоина

Дональд Трамп "будет очень сосредоточен на цене биткоина" и хотел бы, чтобы его цена достигла 150000 долл. в начале его президентства.

Как передает Day.Az, об этом в интервью американским СМИ заявил бывший руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт