Трамп желает подорожания биткоина

Дональд Трамп "будет очень сосредоточен на цене биткоина" и хотел бы, чтобы его цена достигла 150000 долл. в начале его президентства.

Как передает Day.Az, об этом в интервью американским СМИ заявил бывший руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт 

"Те, кто прославляет биткойн стоимостью 100000 долларов, вскоре вы будете отмечать гораздо большие суммы", - заявил Манафорт.