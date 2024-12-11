https://news.day.az/world/1714544.html Канцлер Германии поставит вопрос о доверии правительству Канцлер Олаф Шольц в среду обратится в нижнюю палату парламента Германии с запросом о проведении 16 декабря вотума доверия правительству, который приведет к досрочным выборам в конце февраля. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Канцлер Германии поставит вопрос о доверии правительству
Канцлер Олаф Шольц в среду обратится в нижнюю палату парламента Германии с запросом о проведении 16 декабря вотума доверия правительству, который приведет к досрочным выборам в конце февраля. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Данное решение стало следствием конфликта, который возник между входящими в правящую коалицию партиями во время обсуждения бюджета на 2025 год.
В ноябре президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер одобрил проведение досрочных парламентских выборов 23 февраля 2025 года в случае, если депутаты бундестага откажут в доверии правительству Шольца.
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