https://news.day.az/world/1714556.html Виктор Орбан едет в Турцию Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в четверг встретится в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как сообщает Day.Az, публикацией об этом в соцсети "Х" поделился представитель премьер-министра Золтан Ковач.
Виктор Орбан едет в Турцию
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в четверг встретится в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Как сообщает Day.Az, публикацией об этом в соцсети "Х" поделился представитель премьер-министра Золтан Ковач.
"На встрече будут обсуждаться конфликты в Украине и на Ближнем Востоке, перспективы мира и турецко-венгерские отношения", - говорится в публикации.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре