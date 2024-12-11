Виктор Орбан едет в Турцию

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в четверг встретится в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как сообщает Day.Az, публикацией об этом в соцсети "Х" поделился представитель премьер-министра Золтан Ковач.

"На встрече будут обсуждаться конфликты в Украине и на Ближнем Востоке, перспективы мира и турецко-венгерские отношения", - говорится в публикации.