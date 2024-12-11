Мария Захарова об отказе Армении финансировать ОДКБ

Государства-члены ОДКБ, не выполняющие обязательства по финансированию организации, могут лишиться права голоса.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг Армении.

По ее словам, основанием для таких мер может стать задолженность, не погашенная в течение двух лет. Такой подход, добавила она, аналогичен практике, действующей в ООН.

Захарова подчеркнула, что финансирование ОДКБ является обязательным для всех стран-участниц, а бюджет организации формируется за счет долевых взносов.