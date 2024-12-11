Маск пошутил, что расплавил статую Свободы ради электропикапов Cybertruck

Генеральный директор компаний SpaceX и Tesla, владелец социальной сети X Илон Маск пошутил, что расплавил статую Свободы в Нью-Йорке ради партии машин Cybertruck, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Так американский миллиардер прокомментировал новость агентства Reuters о фейковой публикации телеканала CNN про него.

"Я определенно расплавил ее на 1 000%", - написал он в соцсети X.

По данным агентства, ранее в социальных сетях завирусился скриншот материала CNN от 25 ноября о том, что предприниматель хочет переплавить статую Свободы в партию Cybertruck.