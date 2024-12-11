https://news.day.az/world/1714575.html Маск пошутил, что расплавил статую Свободы ради электропикапов Cybertruck - ВИДЕО Генеральный директор компаний SpaceX и Tesla, владелец социальной сети X Илон Маск пошутил, что расплавил статую Свободы в Нью-Йорке ради партии машин Cybertruck, передает Day.Az со ссылкой на Вести. Так американский миллиардер прокомментировал новость агентства Reuters о фейковой публикации телеканала CNN про него.
Маск пошутил, что расплавил статую Свободы ради электропикапов Cybertruck - ВИДЕО
Генеральный директор компаний SpaceX и Tesla, владелец социальной сети X Илон Маск пошутил, что расплавил статую Свободы в Нью-Йорке ради партии машин Cybertruck, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Так американский миллиардер прокомментировал новость агентства Reuters о фейковой публикации телеканала CNN про него.
"Я определенно расплавил ее на 1 000%", - написал он в соцсети X.
По данным агентства, ранее в социальных сетях завирусился скриншот материала CNN от 25 ноября о том, что предприниматель хочет переплавить статую Свободы в партию Cybertruck.
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