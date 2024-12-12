Нашествие НЛО в небе над США

За последний месяц соцсети заполонили новости о наблюдении НЛО в Нью-Джерси.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, военные и спецслужбы, похоже, понятия не имеют, что собой представляют эти неопознанные летающие объекты и откуда они взялись.

По данным Fox News, наблюдения первоначально начались в округе Моррис, штат Нью-Джерси.