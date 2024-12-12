https://news.day.az/world/1714598.html

Нашествие НЛО в небе над США - ВИДЕО

За последний месяц соцсети заполонили новости о наблюдении НЛО в Нью-Джерси. Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, военные и спецслужбы, похоже, понятия не имеют, что собой представляют эти неопознанные летающие объекты и откуда они взялись.