Эстония получит миллионы евро от ЕС

Еврокомиссия (ЕК) приняла решение выделить Эстонии €19,4 млн на усиление мер контроля на эстонско-российской границе. Об этом сообщает ERR, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Средства будут направлены на модернизацию оборудования для электронного наблюдения, улучшение телекоммуникационных сетей", - говорится в сообщении.

На аналогичные цели Польше выделят €52 млн, Финляндии - €50 млн, Латвии - €17 млн, Норвегии - €16,4 млн, Литве - €15,4 млн.