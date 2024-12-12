https://news.day.az/world/1714691.html Эстония получит миллионы евро от ЕС Еврокомиссия (ЕК) приняла решение выделить Эстонии €19,4 млн на усиление мер контроля на эстонско-российской границе. Об этом сообщает ERR, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. "Средства будут направлены на модернизацию оборудования для электронного наблюдения, улучшение телекоммуникационных сетей", - говорится в сообщении.
Эстония получит миллионы евро от ЕС
Еврокомиссия (ЕК) приняла решение выделить Эстонии €19,4 млн на усиление мер контроля на эстонско-российской границе. Об этом сообщает ERR, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Средства будут направлены на модернизацию оборудования для электронного наблюдения, улучшение телекоммуникационных сетей", - говорится в сообщении.
На аналогичные цели Польше выделят €52 млн, Финляндии - €50 млн, Латвии - €17 млн, Норвегии - €16,4 млн, Литве - €15,4 млн.
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