Умер последний охранник Сталина

В Екатеринбурге на 100-м году жизни скончался Жорж Токарев, последний охранник советского вождя Иосифа Сталина.

Как передает Day.Az, об этом сообщило издание E1.ru.

Информацию о его смерти подтвердил юрист и журналист Алексей Остапов. Токарев был почетным гражданином Екатеринбурга.

Токарев родился в Свердловске и провел детство с родителями на станции Шарташ. Когда началась Великая Отечественная война, два его старших брата ушли на фронт. В 1942 году Токарев окончил школу и был призван в армию, где его направили в полк специального назначения.

Он стал частью Кремлевского полка, участвовал в Параде Победы в Москве в 1945 году, а затем продолжил службу как телохранитель Сталина.