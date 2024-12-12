https://news.day.az/world/1714823.html Time выбрал Дональда Трампа «Человеком года» Журнал Time назвал новоизбранного президента США Дональда Трампа "Человеком года". Как сообщает Day.Az, об этом говорится в пресс-релизе Оргкомитета. 78-летний Д.Трамп во второй раз удостаивается этого звания.
Time выбрал Дональда Трампа «Человеком года»
Журнал Time назвал новоизбранного президента США Дональда Трампа "Человеком года".
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в пресс-релизе Оргкомитета.
78-летний Д.Трамп во второй раз удостаивается этого звания.
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