Time выбрал Дональда Трампа «Человеком года»

Журнал Time назвал новоизбранного президента США Дональда Трампа "Человеком года".

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в пресс-релизе Оргкомитета.

78-летний Д.Трамп во второй раз удостаивается этого звания.