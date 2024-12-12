https://news.day.az/world/1714861.html В Лондоне продолжаются протесты - ВИДЕО Уже вторые сутки в Лондоне протестуют фермеры. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
В Лондоне продолжаются протесты - ВИДЕО
Уже вторые сутки в Лондоне протестуют фермеры.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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