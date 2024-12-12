Блинкен прокомментировал ситуацию вокруг Сирии

Соседи Сирии не должны допускать развязывания новых конфликтов в этой арабской республике.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в Акабе (Иордания) после встреч с руководством страны, на которых он обсуждал ситуацию в регионе.

Говоря о военных действиях Израиля и Турции на сирийской территории в последние дни, он сказал: "Для многих игроков, имеющих реальные интересы в Сирии, в данный момент также очень важно, чтобы мы все следили за тем, чтобы не развязывать новые конфликты". Главу американской дипломатии цитирует агентство Reuters.

Как добавил Блинкен, Израиль не хочет, чтобы техника и вооружения сирийской армии попали "не в те руки". "Заявленная цель этих действий Израиля - не допустить, чтобы брошенная сирийской армией военная техника попала не в те руки - террористов, экстремистов и т. д., чтобы она не попала в чужие руки. Но мы будем обсуждать - мы уже обсуждаем - с Израилем, мы обсуждаем с другими, дальнейшие действия [по ситуации в Сирии]", - сказал руководитель американского внешнеполитического ведомства.

После Иордании он направится в Турцию, где намерен встретиться с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.

8 декабря израильские военные установили контроль над сирийской стороной горного массива Хермон на Голанских высотах, не встретив при этом сопротивления. Как заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, соглашение о разделении сил с Сирией, подписанное в 1974 году, утратило силу, поскольку после смены власти в Дамаске сирийские войска покинули этот район. Израильские ВВС продолжают наносить удары по военным объектам в Сирии. 10 декабря израильский телеканал N12 сообщил, что военные уничтожили до 80% боевого потенциала армии бывшего президента республики.