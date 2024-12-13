https://news.day.az/world/1714931.html Нападение "пирогом" на гендиректора американской компании - ВИДЕО Коннор Гейдос, недавно назначенный генеральный директор возрожденной после скандального краха корпорации Enron, получил по лицу пирогом в Нью-Йорке спустя всего несколько дней после объявления о его назначении. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Нападение "пирогом" на гендиректора американской компании - ВИДЕО
Коннор Гейдос, недавно назначенный генеральный директор возрожденной после скандального краха корпорации Enron, получил по лицу пирогом в Нью-Йорке спустя всего несколько дней после объявления о его назначении.
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