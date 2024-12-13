Раскрыты детали побега Асада из Сирии

Президент Сирии Башар Асад держал в секрете свои планы покинуть страну и перед побегом якобы заверил офицеров, что Россия окажет помощь. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"За несколько часов до своего побега в Москву Асад на встрече с примерно 30 руководителями армии и служб безопасности в министерстве обороны в субботу заверил, что российская военная поддержка уже в пути, и призвал сухопутные войска держаться", - приводит агентство слова собеседников.

Авторы материалов также подчеркивают, что Асад настолько долго скрывал свои планы бежать, что не поставил в известность даже своего младшего брата Махера Асада - командующего элитной 4-й бронетанковой дивизией.