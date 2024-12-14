В Великобритании призвали G7 обратить внимание на события в Сирии

После смены власти в Сирии лидер Великобритании, премьер-министр Кир Стармер призвал страны G7 внимательно следить за событиями, которые будут происходить в стране.

Как передает Day.Az, об этом сообщил офис премьер-министра.

"Обсуждая ситуацию в Сирии, премьер-министр сказал, что падение Асада следует приветствовать, но при этом необходимо следить за тем, что произойдет после этого", - говорится в сообщении.