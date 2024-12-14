https://news.day.az/world/1715193.html В Великобритании призвали G7 обратить внимание на события в Сирии После смены власти в Сирии лидер Великобритании, премьер-министр Кир Стармер призвал страны G7 внимательно следить за событиями, которые будут происходить в стране. Как передает Day.Az, об этом сообщил офис премьер-министра.
В Великобритании призвали G7 обратить внимание на события в Сирии
После смены власти в Сирии лидер Великобритании, премьер-министр Кир Стармер призвал страны G7 внимательно следить за событиями, которые будут происходить в стране.
Как передает Day.Az, об этом сообщил офис премьер-министра.
"Обсуждая ситуацию в Сирии, премьер-министр сказал, что падение Асада следует приветствовать, но при этом необходимо следить за тем, что произойдет после этого", - говорится в сообщении.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре