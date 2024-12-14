https://news.day.az/world/1715289.html

В Грузии продолжаются выборы президента - ВИДЕО

В Грузии выборы президента проходят внутри здания парламента. Как передает Day.Az, впервые в истории его выбирает не население, а избирательная коллегия из 300 человек - депутатов парламента страны, автономных республик и местных совещательных органов. Единственным зарегистрированным на пост кандидатом стал Михаил Кавелашвили.