https://news.day.az/world/1715289.html В Грузии продолжаются выборы президента - ВИДЕО В Грузии выборы президента проходят внутри здания парламента. Как передает Day.Az, впервые в истории его выбирает не население, а избирательная коллегия из 300 человек - депутатов парламента страны, автономных республик и местных совещательных органов. Единственным зарегистрированным на пост кандидатом стал Михаил Кавелашвили.
В Грузии продолжаются выборы президента - ВИДЕО
В Грузии выборы президента проходят внутри здания парламента.
Как передает Day.Az, впервые в истории его выбирает не население, а избирательная коллегия из 300 человек - депутатов парламента страны, автономных республик и местных совещательных органов.
Единственным зарегистрированным на пост кандидатом стал Михаил Кавелашвили.
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