https://news.day.az/world/1715373.html ОАЭ снизят поставки нефти Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) планируют в начале 2025 года сократить экспорт нефти. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. По информации агентства, государственная нефтекомпания Абу-Даби ADNOC снизила запланированные объемы поставок некоторым клиентам в Азии.
ОАЭ снизят поставки нефти
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) планируют в начале 2025 года сократить экспорт нефти. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По информации агентства, государственная нефтекомпания Абу-Даби ADNOC снизила запланированные объемы поставок некоторым клиентам в Азии.
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