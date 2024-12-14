ОАЭ снизят поставки нефти

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) планируют в начале 2025 года сократить экспорт нефти. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации агентства, государственная нефтекомпания Абу-Даби ADNOC снизила запланированные объемы поставок некоторым клиентам в Азии.