Турция превратилась в ключевую страну региона - "остров стабильности", окруженный полосой кризисов и противоречий.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил Президент Реджеп Тайип Эрдоган на субботнем съезде представительства правящей Партии справедливости и развития в провинции Эрзурум.

По его словам, сбалансированная и справедливая политика Турции, традиции которой уходят корнями на 2200 лет назад, позволяет официальной Анкаре успешно управлять процессами в регионе.

Эрдоган привлек внимание к ситуации в Сирии, подчеркнув, что последние события в соседней стране подтвердили верность курса властей Турции.

"Наше отношение к сирийскому народу такое, каким подобает быть братьям и соседям", - подчеркнул Президент Турции, назвав смену власти в Сирии "народной революцией".

"Режим партии "Баас" канул в Лету, а Башар Асад был вынужден, поджав хвост, посреди ночи бежать из Дамаска", - сказал глава государства.

Президент привлек внимание к возобновлению с сегодняшнего дня работы посольства Турции в Дамаске, заверив, что Анкара продолжит поддерживать сирийский народ, который "спустя 13 лет вновь смотрит с надеждой в будущее".