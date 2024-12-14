В посольстве Венгрии во Франции ищут взрывчатку

Посольство Венгрии в Париже получило письмо с угрозой теракта и фотографией взрывного устройства, сейчас французские спецслужбы заняты его поиском в здании диппредставительства. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС

"Наше посольство в Париже в настоящее время обыскивается французскими властями с помощью двух поисковых собак", - сообщил глава МИД в Facebook. Он уточнил, что венгерские дипломаты проинформировали министерство о "получении угрозы для их жизни".

Им поступило сообщение, которое "сопровождалось фотографией самодельного взрывного устройства", уточнил Сийярто. По словам министра, французские власти заняты поиском взрывчатки.

"По имеющейся информации, письмо [с угрозами], предположительно, пришло с адреса в соседней стране, и в настоящее время венгерские спецслужбы проводят расследование, чтобы обеспечить безопасность работы наших дипломатов в предстоящий период, который будет особенно сложным", - написал глава МИД.