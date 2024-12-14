https://news.day.az/world/1715413.html Погиб основатель компании Mango Основатель испанской компании по дизайну и продаже одежды Mango и один из богатейших людей Испании Исак Андик погиб в результате несчастного случая в горах в автономном сообществе Каталония. Как передает Day.Az, об этом сообщила газета El PaÍs.
Погиб основатель компании Mango
Основатель испанской компании по дизайну и продаже одежды Mango и один из богатейших людей Испании Исак Андик погиб в результате несчастного случая в горах в автономном сообществе Каталония.
Как передает Day.Az, об этом сообщила газета El PaÍs.
По ее информации, 71-летний предприниматель погиб в результате падения в ущелье в муниципалитете Кольбато.
Газета La Vanguardia уточняет, Андик был на экскурсии с членами семьи. Он упал с высоты 150 м.
Напомним, что сеть Mango была основана в 1984 году в автономном сообществе Каталония родившимся в Турции бизнесменом Исаком Андиком.
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