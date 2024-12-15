ABC News выплатит Трампу $15 млн

Телеканал ABC News выплатит избранному президенту США Дональду Трампу $15 млн по иску о защите чести и достоинства. Соответствующее решение опубликовано в электронной базе суда Южного округа штата Флорида, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

Согласно документу, телеканал выплатит деньги в виде благотворительного взноса в президентский фонд и музей, который будет учрежден Трампом, а также возместит $1 в качестве судебных издержек.

Трамп подал в суд на телеканал из-за неточного заявления ведущего Джорджа Стефанопулоса в прямом эфире, который заявил, что республиканец признан виновным в изнасиловании писательницы Элизабет Кэрролл.