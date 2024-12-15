https://news.day.az/world/1715472.html В Южной Корее предложили создать совет парламента и правительства Лидер оппозиционной партии Южной Кореи Ли Джэ Мен предложил создать консультативный орган между парламентом и правительством для стабилизации государственных дел, сообщает агентство Yonhap, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
В Южной Корее предложили создать совет парламента и правительства
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