В Южной Корее предложили создать совет парламента и правительства

Лидер оппозиционной партии Южной Кореи Ли Джэ Мен предложил создать консультативный орган между парламентом и правительством для стабилизации государственных дел, сообщает агентство Yonhap, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Демократическая партия будет активно сотрудничать со всеми политическими партиями для стабилизации государственных дел и восстановления международного доверия", - заявил политик.

Он также добавил, что не будет предпринимать никаких шагов для объявления импичмента премьеру страны Хан Док Су, взявшему на себя обязанности лидера Южной Кореи. По его словам, слишком большое количество импичментов лишь приведет к путанице и посеет смуту в государственных делах.

Помимо этого, глава южнокорейской оппозиции призвал Конституционный суд Кореи предпринять шаги по увольнению президента Юн Сок Еля, добавив, что лишь это сможет "минимизировать хаос в стране". Суд должен либо восстановить политика в должности, либо уволить. На данное решение у инстанции есть 180 дней.