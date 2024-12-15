В США рассказали о кризисе китайской экономики

Китайская экономика столкнулась с переизбытком мощностей и "порочным кругом" проблем. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Аналитики из США заявили, что из-за переизбытка мощностей и снижения спроса местные производители вынуждены снижать цены и размер инвестиций. Основатель Китайского исследовательского центра Пенелопа Прайм заявила, что на фоне этого покупатели откладывают покупки, ожидая дальнейшего падения цен. Прайм описала проблемы Китая словами "порочный круг".

В качестве примера эксперты привели ситуацию с одним из крупнейших производителей бумаги в регионе Shandong Chenming Paper. Чтобы освободить склады от продукции компания снизила цены, однако ее убытки выросли. В итоге ей пришлось остановить три четверти производственных мощностей.

В WSJ отметили, что если среди населения укореняются ожидания низких цен, то эту ситуацию становится сложно изменить. В качестве примера авторы привели Японию, где в 1900-х годах случился кризис в сегменте недвижимости и фондовом рынке. Из-за того, что японцы сосредоточились на выплате долгов, в стране почти 30 лет наблюдался слабый рост экономики.